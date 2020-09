Krakk i Nikola – aksjonærene blør

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,7 prosent og står i 10.611,73 poeng mens Dow Jones står i 27.195,58 poeng etter en nedgang på 1,7 prosent.

S&P 500 faller 1,5 prosent til 3.270,31 poeng.

Nikola

Nikola stuper 27,6 prosent til 24,75 dollar. Mandag morgen ga Trevor Milton, grunnlegger og største aksjonær i Nikola, beskjed om at han trekker seg som styreleder i selskapet med umiddelbar virkning. Resten av styret har godkjent Miltons ønske, og tidligere vise-styreleder i General Motors, Stephen Girsky, er utnevnt til ny styreleder.

Tidligere i september anklaget analyseselskapet Hindenburg Research Nikola for «grovt bedrageri», hvilket sendte aksjen utfor stupet. Det resulterte i at Finanstilsynet i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), gikk ut og sa at det ønsker å undersøke Hindenburgs anklager mot hydrogenselskapet.

Oppdatert klokken 15.55: Aksjen omsettes nå for 28,37 dollar, ned 17 prosent.

Savner positive kursdrivere

Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, mener teknologisektoren, som har vært den dominerende driveren for rekylen siden mars, ser ut til å ha gått tom for oppdrift. Usikkerhet rundt virus-situasjonen og makrobildet tynger også de mer økonomisk følsomme sektorene.

«Mange investorer har vært posisjonert for oppgang med relativt begrenset hedging mot fall. Dette, sammen med relativt friske P/E-nivåer, kan forsterke kursfallene når de først kommer», skriver Lie i en oppdatering.

– Markedene er fortsatt bekymret for den brede risikoen som kommer fra USA: Coronaviruset, kampen om høyesterett og det kommende presidentvalget. Nå som de amerikanske teknologiaksjene ser svakere ut, er behovet for å hoppe rett inn i amerikanske aksjer mindre, sier Peter Rosenstreich, leder for markedsstrategi i Swissquote Bank, til Bloomberg.