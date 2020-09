Aksjesjef Ronald Temple, Lazard Asset Management, tror aksjemarkedet kan falle 5 til 10 prosent, eller mer. Han sier at volatilitet skaper muligheter og at man må se det hele i et lengre perspektiv. Han mener det er mulig å finne gode selskaper og at man må avgjøre hvilke aksjer man ønsker å sitte med.