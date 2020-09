dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,64 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden mandag 41,32 dollar pr. fat, ned 0,91 prosent for dagen. Det er omtrent det samme som ved stengetid på Oslo Børs mandag. WTI-oljen er ned 0,35 prosent til 39,42 dollar.

Det råder, blant enkelte investorer, frykt for at gjenopptagelse av produksjonen ved Sharara-feltet i Libya kan bidra til overproduksjon, samtidig som coronaviruset skaper ytterligere press på etterspørsel.

Goldman Sachs opprettholder likevel forventningene om en Brent-oljepris på 49 dollar fatet ved utgangen av året.

Asia

I Kina faller Shanghai Composite 0,12 prosent, mens CSI 300 derimot stiger 0,06 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,26 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes 1,95 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,60 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,67 prosent.

Børsen i Japan er stengt tirsdag.

Wall Street

Det var nedgang for alle det tre toneangivende indeksene på Wall Street mandag.

Dow Jones stengte ned 1,85 prosent til 27.146,58 poeng. Indeksen er ned 4,87 prosent for året. Den brede S&P-500 sank 1,16 prosent til 3.281,11 poeng, og er dermed opp 1,56 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq svekket seg 0,13 prosent til 10.778,80, og har steget 25,73 prosent i år.

Fredag kveld gikk den svært populære høyesterettsdommeren, Ruth Bader Ginsburg, bort. Hun har av mange blitt karakterisert som et feministisk ikon, og hennes siste ønske var, ifølge CNBC, at en ny høyesterettsdommer ikke skulle bli valgt før høstens presidentvalg.

Trump har likevel varslet at en ny dommer skal være på plass relativt fort og debatten rundt utnevnelsen av Ginsburgs etterfølger skaper frykt for å kunne smitte over på den pågående diskusjonen om en ny finanspolitisk redningspakke.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 7,5 prosent til 27,75.

Gullprisen var ned 2,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.917,0 dollar.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs dundret ned 3,63 prosent mandag og endte på 834,69. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.702 millioner kroner.

Hydrogenaksjen Nel var den soleklart mest omsatte aksjen mandag, med sine 1.184 millioner, men var også børstaperen og dundret ned 16,67 prosent, til 15,60 kroner. Rett før stengetid kom beskjeden om at i lys av mandagens kursbevegelser forlenger Nel tegningsperioden i reparasjonsemisjonen til 28. september 2020 klokken 16.30, melder TDN Direkt.

Mandag formiddag presenterte også regjeringen planene for fangst og lagring av CO2 ved Norcems fabrikk i Brevik. Prosjektet har fått navnet «Langskip». Som følge av dette steg Aker Carbon Capture 11,10 prosent til 6,56 kroner. Også Aker Offshore Wind hadde en god dag på børs og steg 11,11 prosent til 4,89 kroner.

Dette skjer i dag - tirsdag:

Makro:

Sverige: Rentebeslutning, kl. 09.30

Sverige: Salgsindikator august, kl. 10.00

UK: CBI industritrender september, kl. 12.00

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

ØMU: Forbrukertillit september, kl. 16.00

USA: Bruktboligsalg juli, kl. 16.00

Annet:

SAS: Ekstraordinær generalforsamling, SAS’ hovedkontor, kl. 10.00

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30