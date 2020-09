DNB Markets: Mindre alvorlige coronatiltak nå

Nytt, markant fall på Wall Street i går følges opp av nye fall på Asia-børsene tirsdag. Og det er bank-, cruise- og flyaksjer som får mest juling.

Investorer frykter effekten av at coronasmitten blomstrer opp igjen i Europa, og DNB Markets-analytiker Ingvild Borgen Gjerde peker på strammere smittevernstiltak som hoveddriveren for fallet.

«I Storbritannia innførte regjeringen nye tiltak som innebærer at britiske puber skal stenge senest klokka ti på kvelden. Også i Spania har regjeringen gjeninnført noen smittevernstiltak, som svar på stigende smittetrend. Dette bidrar naturlig nok til frykt for at det vil ta lengre tid for økonomisk aktivitet å hente seg inn igjen, noe som forklarer den økte pessimismen blant investorene», skriver hun i dagens morgenrapport.

– Korreksjon naturlig

Borgen Gjerde minner likevel om at tiltakene som innføres nå er beskjedne i forhold til i vår, og at oppgangen i antall nye smittede er langt mindre.

«For en brite kan det kanskje være dramatisk nok å ikke kunne være på puben lenger enn til klokka ti på kvelden, men utover det skal det meste av aktivitet opprettholdes som normalt i Storbritannia, til tross for økningen i smittetall. Ettersom færre rammes alvorlig av viruset nå enn før, er det naturlig at innstramningstiltakene ikke blir like omfattende», heter det videre.

«Børsfallene må også sees i sammenheng med den kraftige oppgangen de siste månedene, som nok løp litt fra seg, og det er dermed naturlig med en korreksjon», legger analytikeren til.

Peker mot oppgang

Den verste bekymringen ser også ut til å ha lagt seg blant investorene i Europa, der futures peker mot oppgang fra start i tirsdagens handel.

Her hjemme spår Nordnet-analytiker Roger Berntsen tidlig oppgang også på Oslo Børs.