DNB Markets nedgraderer Veidekke til salg

DNB Markets tar sin anbefaling på Veidekke ned fra hold til selg, og reduserer kursmålet fra 130 til 110 kroner, går det frem av dagens aksjerapport fra meglerhuset.

Veidekke ser etter salget av tomtebanken ut til å legge frem tidenes beste kvartalstall når rapporten for tredje kvartal slippes 12. november.

Salget ventes å bidra med en engangsgevinst på 1,2 milliarder kroner.

DNB-analytikerne ligger over konsensus med sitt estimat for driftsresultatet (EBIT), men bekymrer seg for ordreinngangen.

«Vi har en estimert ordreinngang for kvartalet på 6,5 milliarder kroner, hvilket vil være ned ti prosent fra tredje kvartal i fjor. Så langt har selskapet gjennom tredje kvartal annonsert ordre for 1,2 milliarder kroner. Det vil også være en andel uannonserte ordre, men vi ser i øyeblikket nedsiderisiko når det gjelder ordreinngangen», heter det i rapporten.

Veidekke sluttet på 117,20 kroner på Oslo Børs mandag, etter at fall på 1,8 prosent.