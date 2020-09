Peter Warren: – Markedet har vært priset høyt

Det var kraftige fall på børsene mandag, deriblant en nedgang på 3,63 prosent på Oslo Børs. Tirsdag hentes noe av fallet inn. Siden bunnen i mars steg markedene imponerende opp igjen frem til slutten av august. Den seneste tiden har det vært mer turbulens i markedene.

– Markedet har vært priset høyt. Det er priset høyt på stadig forventinger om to ting. Det ene er at det ikke finnes risiko i markedet fordi sentralbankene kommer alltid til å putte inn penger om det skulle gå galt. Også har du forventningen om evigvarende stigning i markedet, sier Peter Warren i sin podkast «Tid er penger».

Han understreker at han alltid er positiv til markedene, og handler hver eneste dag selv, men uten en forventning om at investeringene vil stige mye umiddelbart. Warren sier han er fornøyd med en avkastning på en halv prosent om dagen.

– Når markedene prises vesentlig høyere enn gjennomsnittet når det gjelder inntjening, er det vanskelig å være positiv ene og alene fordi du tror sentralbanker skal redde markedene og pumpe inn mer penger. Det føles feil. Hvis du ikke sier at markedene er dyre på et sånt tidspunkt, når skal du da si det?, sier Warren.

Han legger til at svingningene den siste tiden er helt naturlig uten grunn til panikk for den langsiktige investoren som ser langt frem i tid. Warren kaller svingningene også for en realitetsjekk dersom du har tatt for mye risiko.