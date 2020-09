Tesla faller på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 10.847,37 poeng mens Dow Jones står i 27.181,14 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent.

Det ligger an til å bli en ny rød dag for Nikola som i åpningsminuttene faller 2,4 prosent til 26,91 dollar.

Tesla

I dag går Teslas «Battery Day» av stabelen og det koker på ryktefronten om hva den karismatiske sjefen, Elon Musk, kommer til å presentere. Den store gjengangeren er at det kommer positive batterinyheter og at Musk skal presentere en ny type battericelle.

Aksjen faller 4,1 prosent til 431,14 dollar.

Smittefare

Verdens børser falt kraftig mandag. Investorene er bekymret for smittetallene, som når nye høyder.

«Flere land strammer nå kraftig inn på smittetiltakene, noe som er ventet å forlenge den globale vekstnedturen ytterligere. I USA venter de fleste på en ny krisepakke, men enn så lenge er politikerne mer opptatt av å drive valgkamp enn noe annet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.