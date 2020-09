dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,18 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,5] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden onsdag 41,36 dollar pr. fat, ned 0,96 prosent for dagen. Det er omtrent 0,5 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs mandag. WTI-oljen er ned 0,96 prosent til 39,35 dollar.

«Oljen vet ikke hvor den vil hen», sier Bill O'Grady, adm. visepresident i Confluence Investment Management, til Bloomberg tirsdag.

«Den globale etterspørselen ser ganske myk ut, i tillegg til at det ser ut som vi får en ny bølge av viruset og at vi er inne i en sesongmessig svak periode av året», legger O'Grady til.

Ettersom flere land tar nye grep for å redusere smitten, er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til etterspørselsutsiktene for olje, ifølge Bloomberg.

Asia

I Japan, hvor børsen har vært stengt mandag og tirsdag, faller Nikkei 0,41 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,45 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot marginale 0,02 prosent, og CSI 300 er opp 0,13 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,01 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 0,09 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer hele 2,12 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,02 prosent.

Wall Street

Rødt mandag, grønt tirsdag: De toneangivende indeksene steg i New York.

Dow Jones stengte opp 0,51 prosent til 27.287,39 poeng. Indeksen er ned 4,38 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 1,05 prosent til 3.515,51 poeng, og er dermed opp 1,48 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq svekket steg 1,71 prosent til 10.963,64, og har steget 28,09 prosent i år.

En blanding av usikkerhet rundt valget, forverret coronasituasjon og bekymringer om mer økonomisk stimulans ikke kommer til å høste kortvarige frukter, har preget de toneangivende indeksene i USA.

Videre kom det nye makrotall fra USA som innfridde forventningene om bruktboligsalget i USA. Det steg med 2,4 prosent på månedsbasis i august, noe som tilsvarer en årsvekst på 6 millioner boliger.

Hovedindeksen

Oslo Børs stengte opp 1,25 prosent til 845,09 poeng.

Hovedindeksen tok dermed igjen deler av mandagens røffe fall på hele 3,63 prosent. Det ble omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner drøyt.

Nel raste mandag etter nyheten om at Trevor Milton ga seg som styreleder i Nikola på dagen. Tirsdag ble det revansje med en oppgang på 13,04 prosent til 17,64 kroner. SpareBank1 Markets mener at et kjøp av Nel mellom nå og 3. desember 2020 sannsynligvis vil være en god investering grunnet et samarbeid med Yara.

Røkke kunne smile for oppgang for både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind . Aker Carbon Capture fortsatte tirsdag opp etter at regjeringen mandag uttalte satsing på CO2-lagring. Aksjen stengte 5,18 prosent i pluss til 6,90 kroner. Den seneste uken har aksjen lagt på seg 48,07 prosent.

Dette skjer i dag - onsdag:

Makro:

Norge: AKU-ledighet juli, kl. 08.00

Japan: PMI september, kl. 02.30

Tyskland: Gfk forbrukertillit oktober, kl. 08.00

Spania: BNP 2. kv., kl. 09.00

Frankrike: PMI september, kl. 09.15

Tyskland: PMI september, kl. 09.30

ØMU: PMI september, kl. 10.00

UK: PMI september, kl. 10.30

USA: FHFA boligprisindeks juli, kl. 15.00

USA: PMI september, kl. 15.45

Annet:

Eidsiva Energi: Investorpresentasjon ifm. mulig grønn obligasjon

Aker Offshore Wind Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Oceanteam: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Aker Carbon Capture: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

BerGenBio: Presentasjon på Sachs Biotech in Europe Forum, kl. 13.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå