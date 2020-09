Tesla straffes knallhardt på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 10.943,90 poeng mens Dow Jones står i 27.406,18 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent.

Tesla

Tirsdag falt Tesla 5,4 prosent til tross for at det var ventet store nyheter på selskapets «Battery day». Tesla-sjef Elon Musk gjorde det klart på Twitter at «enkelte teknologier ikke vil nå et høyt serieprodusert volum før i 2022».

Kort tid etter at handelen tok til onsdag faller aksjen ytterligere 4,9 prosent til 403,56 dollar.

Oppdatert klokken 15.54: Aksjen har nå falt 6,6 prosent til 396,27 dollar.

Covid-19

«Selv om stemningen på Wall Street var god i går, så er usikkerheten blant investorene fortsatt stor grunnet den uavklarte Covid-19-situasjonen. Så lenge smittetallene øker vil arbeidsledigheten rundt om i verden holde seg på historisk høye nivåer», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Han mener det ligger i kortene at de store svingningene på verdens børser ikke blir borte med det første.

Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets ser flere tegn på at risikoviljen blant investorene ikke hentet seg inn igjen i takt med aksjeoppgangen i USA i går, blant annet at rentene på amerikanske statsobligasjoner fortsatte å tikke nedover, og at den amerikanske dollaren fortsatte å styrke seg.