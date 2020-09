Mot markant fall på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading faller Oslo Børs med om lag 1,6 prosent drøyt halvannen time før åpning. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår et fall på 1,3 prosent. DNB Markets venter et fall på 1,2 prosent.

Asia

Det er dårlig stemning i Asia. I Hongkong faller Hang Seng 1,8 prosent. I Kina er Shanghai Composite ned 1,5 prosent, mens Shenzen faller 1,9 prosent. Taiex i Taiwan tynger med 2,2 prosent.

I Japan er Nikkei 225 ned 0,9 prosent, og Topix faller 0,8 prosent. I Australia svekkes S&P/ASX 200 1,1 prosent. Kospi i Sør-Korea er ned 2 prosent.

Utviklingen kommer etter at en en embetsmann fra sørkoreanske fiskerimyndigheter er skutt og drept i nordkoreansk farvann, opplyser forsvarsdepartementet i Sør-Korea.

Olje

Et fat brentolje står torsdag morgen i 41,48 dollar pr. fat, det er flatt for dagen. WTI-oljen er også flat til 39,57 dollar. Ved børsslutt i Oslo onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,84 dollar, opp 0,2 prosent.

Det er coronaviruset og frykt for gjeninnhentingen til økonomiene som tynger oljeprisen. Økt smitte og strengere restriksjoner utgjør en trussel mot etterspørselen.

«Markedet bekymrer seg fortsatt over etterspørselsutsiktene samtidig med nye smittetilfeller. Dette viser seg i Europa der nye smittetallene fører til begrensninger på reising», skriver analytikere i ANZ i en kommentar, ifølge TDN Direkt.

De lavere oljeprisene og den sure stemningen i aksjemarkedet tynger kronen. En euro koster ved 7.30-tiden 11,10 kroner, mens dollaren er i 9,53 kroner.

Wall Street

Det var bred nedgang på Wall Street onsdag. Alle de tre toneangivende indeksene falt, og tech-aksjene gjorde det verst.

Mangelen på nyheter om nye stimulipakker tynget sentimentet.

– Desto lenger vi går uten mer stimuli, jo vanskeligere vil det være å opprettholde bedringen i økonomien, sa Willie Delwiche i Baird, til Reuters.

Fed-sjef Jerome Powell uttalte onsdag at sentralbanken ikke planla noen store endringer i det såkalte «Main Street» låneprogrammet. Han sa samtidig at både Fed og Kongressen må fortsette å støtte den økonomiske utviklingen, ifølge Reuters.

Dow Jones falt 1,92 prosent til 26.763.00.

Nasdaq falt 3,02 prosent til 10.632,99.

S&P 500 falt 2,37 prosent til 3.236,93.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 846,80 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 3,7 milliarder kroner.

Aker Offshore Wind og Aker Solutions var blant vinnerne.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Ayfie Group

Makro:

Norge: Rentebeslutning og Pengepolitisk rapport, kl. 10.00

Frankrike: Næringslivstillit september, kl. 08.45

Tyskland: IFO-indeks september, kl. 10.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Nyboligsalg august, kl. 16.00

USA: Kansas City Fed-indeks september, kl. 17.00

Annet:

ContextVision: Selskapspresentasjon, webinar, kl. 11.30

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)