Det har vært en tøff start på september for mange av investorene på Wall Street. Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets minner om at det er amerikanske aksjer, ledet av teknologiselskapene, som har steget klart mest fra starten av året og frem mot starten av september.

Dermed er det naturlig at vi får en korreksjon i disse, som smitter over på resten av markedet, uten at det nødvendigvis er én spesiell grunn til det.

Sirkus Trump

«Nå som presidentvalget i USA i tillegg er under seks uker unna, er det også naturlig at investorer leter etter unnskyldninger til å ta profitt. Donald Trump minnet dem om hvorfor det ikke er den dummeste ideen akkurat nå, når han på en pressekonferanse svarte «vi får se hva som skjer» på spørsmål om han ville godta valgresultatet den 3. november», skriver Borgen Gjerde i en rapport.

Alt i alt ligger det an til å bli et presidentvalg preget av mer usikkerhet enn normalt denne gangen, og historien viser at den type usikkerhet ikke er noe investorer ønsker å sitte eksponert gjennom.

«Dermed er det altså naturlig med svakere utvikling i aksjer og andre risikable aktiva i tiden før valget, og det er kanskje det vi ser begynnelsen på nå», avslutter Ingvild Borgen Gjerde.

Futures indikerer en rød start på New York-børsen torsdag. Det ligger an til at Dow Jones og S&P 500 åpner ned 0,3 prosent mens Nasdaq vil falle 0,7 prosent.