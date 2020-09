dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,34 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,49 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,24 prosent, mens CSI 300 er opp 0,05 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,21 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,54 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,15 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,45 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden fredag 42,14 dollar pr. fat, opp 0,98 prosent for dagen. Det er omtrent 0,3 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs torsdag. WTI-oljen er opp 0,84 prosent til 40,50 dollar.

Ifølge sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, er den globale etterspørselen fortsatt det virkelige problemet i oljemarkedet.

Samtidig beskriver han en mulig retur av produksjon fra Libya, Iran og Venezuela som «et stort wildcard», og en faktor som «virkelig har potensial til å velte prognoser».

Riktignok var august-produksjonen fra de tre landene ikke større enn 2,4 millioner fat per dag. Dette er fem millioner fat under landenes samlede normale kapasitet – og nesten like mye som det OPEC+ planlegger å holde tilbake fra markedet gjennom 2021.

Wall Street

De toneangivende indeksene i New York gikk i pluss torsdag og det var bred oppgang for teknologiaksjene.

Dow Jones stengte opp 0,20 prosent til 26.815,44 poeng. Indeksen er ned 6,04 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 0,30 prosent til 3.246,56 poeng, og er dermed opp 0,49 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq steg 1,07 prosent til 10.672,27, og har steget 24,77 prosent i år.

På makrosiden søkte 870.000 amerikanere om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 19. september, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Reuters og MarketWatch viser til forventninger på henholdsvis 840.000 og 850.000 såkalte jobless claims.

Forrige ukes jobless claims-rapport viste 860.000 førstegangssøkende til ledighetstrygd i uken som ble avrundet med 12. september. Det var litt under forventningene.

Hovedindeksen

Torsdag ble en rød dag på Oslo Børs. Hovedindeksen endte ned 0,9 prosent til 838,88 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på 4,4 milliarder kroner.

Rødfargen dominerte også blant de mest omsatte aksjene. Nel falt hele 11,2 prosent til 15,26 kroner etter at partneren Nikola stupte 25 prosent onsdag og startet med nedgang på nye 20 prosent torsdag på børs i USA.

Nordic Nanovector stupte 20,2 prosent til 16,83 kroner etter å ha hentet 231 millioner kroner i en rettet emisjon med tegningskurs på 17,50 kroner.

Vinneraksjen torsdag ble Insr Insurance Group , som nå er opp 95 prosent på en uke, etter tidligere å ha blitt utbombet etter varsel fra Finanstilsynet og brannsalg til Storebrand.

Dette skjer i dag - fredag:

Makro:

UK: Gfk forbrukertillit september, kl. 08.00

Frankrike: Forbrukertillit september, kl. 08.45

Sverige: PPI august, kl. 09.30

Sverige: Forbrukerlån august, kl. 09.30

ØMU: M3 pengemengde august, kl. 10.00

USA: Ordrer varige goder august, kl. 14.30

Annet:

Aker Solutions: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 09.00

PetroNor E&P: Investorwebinar, kl. 12.00

Kværner: Ekstraordinær generalforsamling, selskapets lokaler, kl. 13.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00