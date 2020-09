PGS enige med majoriteten av långiverne

PGS har blitt enige med majoriteten av sine långivere om refinansiering av lån, men selskapet har enda ikke sikret stort nok flertall og jobber med å skaffe tilstrekkelig støtte. Det skriver selskapet fredag morgen.

PGS har foreløpig fått støtte fra kun 62 prosent av kreditorer i et TLB-lån på 520 millioner dollar, og 81 prosent av kreditorene i en rullerende kredittfasilitet på 350 millioner dollar. PGS har full støtte fra kreditorene i eksportkreditten på cirka 300 millioner dollar.

Det trengs intern godkjenning i de ulike lånene og enighet om dokumentene. Dette mangler PGS foreløpig.

Seismikkselskapet skriver at dersom det ikke får støtte de neste ukene, har selskapet kommet til enighet med långiverne om å søke implementering gjennom alternative restruktureringsløsninger juridisk.

PGS og kreditorene er enige om å utsette avdrag på et lån på 135 millioner dollar til september om to år. Dette lånet forfaller i dag, fredag.

Det er avtalt at det ikke skal være forfall på noe gjeld eller planlagte avskrivninger på gjeld før september om to år. Det er også noen lettelser i kravene til seismikkselskapet. PGS varsler at det vil komme med oppdateringer når selskapet vet mer. PGS vil utstede en usikret konvertibel obligasjon på 116,2 millioner. Konverteringskursen er tre kroner.

For en drøy måned siden la konkurrenten TGS inn et bud på 5,3 milliarder kroner, eller 600 millioner dollar, for PGS' multiklientsbibliotek.

Til sammenligning var verdien av seismikkbiblioteket bokført til 565 millioner dollar i andre kvartal.

En liten uke senere takket imidlertid PGS nei til budet.