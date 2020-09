Paul Harper om ESG-bølgen: – Det er litt spekulativt

Blant aksjene som har gått best på Oslo Børs den seneste tiden er såkalte ESG-aksjer som Aker Offshore Wind , Aker Carbon Capture og Quantafuel . Aksjene har også blitt omsatt for høye summer.

– Når du får et eller annet tema i fokus, blir gjerne bevegelsene overdrevet, enten det er negativt eller positivt. Den sektoren har blitt veldig volatil. De drar også fordel av lave renter, for inntjeningen er langt frem i tid, sier aksje Paul Harper i DNBs podkast Utbytte spilt inn onsdag.

Aksjestrategen tror investorer lar seg lokke av de grønne aksjene på grunn av søken etter vekst.

– Det er ikke så lett å finne når veksten i økonomien er dårlig. Her har du et slags type tema hvor du kan argumentere for at du får sterkere vekst enn gjennomsnittet i økonomien i mange år fremover fordi det er behov for denne typen produkt, sier Harper og fortsetter.

– Det er litt spekulativt også, fordi det er vanskelig å sette en konkret verdi på dette. Og da er det lett å få investorer inn som tror at siden aksjene har gått 50 prosent på kort tid, kan det gå 50 prosent til, sier Harper.

De siste ukene har det vært litt surere stemning i aksjemarkedet. Det kan forklares med uro knyttet til coronaviruset og dets negative påvirkning på den økonomiske aktiviteten, at valget i USA nærmer seg og bråk rundt ny høyesterettsdommer i landet.

– Det er flere faktorer som har slått til omtrent samtidig som har gjort markedet litt mer nervøst, sier Paul Harper.

For et par uker siden publiserte Finansavisen en oversikt over de grønneste selskapene på børsen, og hvilke norske privatinvestorer som rager høyest på aksjonærlistene. Disse selskapene var på listen:

Aker Carbon Capture Aker Offshore Wind Bonheur Borregaard Hexagon (Purus) Magnora Nel Pexip REC Silicon Scatec Solar Tomra Vow

Finansavisen-kommentator Christer Teigen mente at Arendals Fossekompani var glemt.