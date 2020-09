Storaksjonær kjøper aksjer for 51 millioner kroner

Folketrygdfondet har kjøpt 3 millioner aksjer i Kitron , og eier etter denne transaksjonen litt over 10,5 millioner aksjer i selskapet. Det tilsvarer en eierandel på 5,9 prosent.

Handelen skjedde til en kurs på 17,17 kroner, noe som betyr at Folketrygdfondet kjøpte aksjer for 51,5 millioner kroner.

Det viser seg at Taiga Fund Management har solgt 3 millioner aksjer i Kitron, og er dermed under flaggegrensen på 5 prosent. Fondet sitter igjen med 6 millioner aksjer, noe som gir en eierandel på 3,35 prosent.

Fredag omsettes aksjen for 17,38 kroner, opp 2,1 prosent. Det gir Kitron en markedsverdi på 3,1 milliarder kroner.

Hittil i år har aksjen gått opp 58 prosent.

For litt over to uker siden gjenopptok Pareto Securities dekningen på Kitron. Analytikeren ga aksjen en kjøpsanbefaling og et kursmålet på 20 kroner.