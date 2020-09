Wall Street: Solid kursoppgang for Nikola

BØRSFALL: Fredagens handel på New York-børsen starter i rødt. Foto: AFP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 10.665,23 poeng mens Dow Jones står i 26.784,45 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent.

S&P 500 faller 0,2 prosent til 3.240,12 poeng.

Nikolas mørbankede aksjonærer kan glede seg over en positiv start på fredagen. Kort tid etter at handelen tok til omsettes aksjen for 20,78 dollar, opp 8,80 prosent.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 0,4 prosent på månedsbasis i august. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 1,5 prosent.

«En uventet åpning for at det likevel fortsatt kan bli enighet om en ny runde med støttetiltak holdt, sammen med et høyere boligsalg enn ventet, det amerikanske aksjemarkedet oppe i går», skriver Ole-Andreas Krohn i en oppdatering fra DNB Markets.

Han mener de positive nyhetene kompenserte for svakere ledighetstall og stigende usikkerhet rundt en valgkamp i et marked som allerede er bekymret for om pandemien får mer langvarige negative konsekvenser enn tidligere lagt til grunn.

Roger Berntsen i Nordnet er også fornøyd med meldingene om bevegelser i forhandlingene om en ny økonomisk krisepakke. Hvorvidt politikerne klarer å enes denne gangen gjenstår å se.

«Den amerikanske sentralbanken har ved flere anledninger vært tydelig på at amerikansk økonomi trenger ytterligere stimulans fremover gitt at rentevåpenet mer eller mindre er brukt opp», understreker Berntsen.