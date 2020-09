Mark Cuban gjentar beskjed: – Amerikanere bør få 1.000 dollar annenhver uke

Nesten 13 millioner amerikanere er arbeidsledige og tusenvis av virksomheter har stengt ned over hele USA, som følge av den pågående coronapandemien.

Mark Cuban, milliardær og eier av basketballaget Dallas Mavericks, mener at amerikanske husholdninger bør motta 1.000 dollar annenhver uke de neste to månedene, uansett inntekstnivå. Det skriver CNBC.

– Jeg tror fortsatt på å gjøre det på nøyaktig samme måte, sier Cuban, som foreslo den samme planen tidligere i vår.

Cuban forklarer at planen innebærer at husholdninger må bruke opp hver innbetaling innen ti dager, ellers vil de miste pengene, ifølge CNBC. Han mener at denne tilnærmingen vil være gunstig fordi den vil stimulere forbruket, noe som vil hjelpe bedrifter å holde åpent og stimulere økonomien.

– Jeg bryr meg ikke om hva de bruker det på. Det kan være godteri, det kan være husleie, det kan være lånet deres, det kan være alt de anser som nødvendig eller som de vil, sa Cuban til KNX 1070 News Radio i mai.