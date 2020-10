Erik Bruce og Joachim Bernhardsen: Risikoaversjonen rår i markedet

Aksjer har fortsatt ned denne uken, og risikoaversjonen rår i markedet, mener Nordea Investment-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen.

«Markedet tynges av politisk usikkerhet i USA, og mangel på fremgang i forhandlingene om en ny stimulansepakke. Koronasmitten øker også, og tidlig i uka ble spesielt det europeiske markedet rammet av nyheten om hvitvasking og potensielt annen kriminalitet i flere store banker», skriver de to strategene i en fersk rapport.

De peker på at det negative sentimentet samtidig nok også er en konsekvens av at markedet har gått mye i forkant.

«Da får negative nyheter ofte en større negativ effekt på markedet, blant annet fordi aktørene i markedet er mer tilbøyelig til å ta profitt», påpeker de.

Smitten øker

Coronasmitten øker nå også flere steder. I noen land, som Spania og Frankrike, er det nå langt flere som tester positivt enn det var på det verste i vår, men andelen sykehusinnleggelser og dødsfall holder seg lave.

«Få alvorlige syke er et argument for at frykten for sykdommen både hos myndigheter og i befolkningen er mindre nå enn i vår. Det er bra for økonomisk aktivitet. Men smitten har unektelig steget den siste tiden», skriver Bruce og Bernhardsen, som mener det ikke er et usannsynlig scenario at vi nå går inn i en periode med økende smitte og strengere tiltak som bremser gjeninnhentingen.

Det tror imidlertid at det viktigste for markedet blir at det underliggende sykliske oppsvinget fortsetter inn i neste år og fremover.

«Et kvartal eller to med svakere inntjening spiller ikke så stor rolle på dagens aksjekurser. Det er først når markedet begynner å nedjustere inntjeningen de neste 1-3 årene at det får en betydelig konsekvens», skriver Nordea-strategene, og påpeker at det trolig vil kreve en mer storstilt nedstenging, noe de tviler på vil skje.

«De negative økonomiske konsekvensene av strenge restriksjoner vil antagelig også bli lagt mer vekt på nå enn da usikkerheten om viruset var større», skriver strategene.