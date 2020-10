Analytiker venter tøff vinter for børsene

– I takt med at smittespredningen øker, ser vi hvordan politikerne ute i Europa blir mer og mer stresset. Stresset har resultert i nedstengninger som i Madrid og Manchester, sier aksjeanalytiker Peter Malmqvist ifølge svenske DI.

Han peker på at slike lockdowns gjør at økonomiens aktivitet blir hemmet. Han tror ikke man kommer tilbake på 2019-nivå allerede neste år.

– Jeg tror at flere og flere kommer til å tvile på det, og at vi får en tøff vinter på børsen når oppside-prognosene neste år revideres ned, sier Peter Malmqvist.

Aksjeanalytikeren venter også flere omstruktureringer, nedskrivninger og andre opprydninger utover høsten og vinteren. Likevel tror han ikke på at man får et børsfall som i mars, men svensken vil ikke utelukke det.

– Jeg vil ikke utelukke det, men det er ikke et hovedscenario at vi skal rase 40 prosent igjen. Men skulle kursene gå 20 prosent ned, er det noe som vil overraske mange, sier Malmqvist.

På spørsmål om hvilke selskap som vil klare seg best, svarer Malmqvist at han tror de som klarte seg best i mars og april også vil gjøre det bra fremover.