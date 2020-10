dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 1,96 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet er også i det positive hjørnet og tror Oslo Børs åpner opp 1,2 prosent, eller innenfor intervallet [0,9, 1,4] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,66 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,70 prosent.

Shanghai Composite faller derimot 0,22 prosent, mens CSI klatrer marginale 0,08 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,74 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 1,46 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,01 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,41 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden mandag 41,59 dollar pr. fat, ned 0,45 prosent for dagen. Det er omtrent 0,2 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs fredag. WTI-oljen er ned 0,53 prosent til 39,88 dollar.

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 332 rigger i operasjon per 25. september. Det er 13 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 261, opp seks fra uken før.

Det er også lite som tyder på at oljealderen er over i Norge med det første.

Da søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel (TFO 2020 – tildeling i forhåndsdefinerte områder) utløp 22. september, hadde Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 33 oljeselskaper.

Departementet beskriver det totale antallet søknader som høyt, og omtrent på nivå med de siste års store konsesjonsrunder.

Wall Street

Det ble en positiv avslutning på Wall Street fredag, og alle de tre toneangivende indeksene stengte i pluss.

Dow Jones stengte opp 0,20 prosent til 27.175,86 poeng. Indeksen er ned 4,78 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 1,60 prosent til 3.298,48 poeng, og er dermed opp 2,09 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq steg 1,07 prosent til 10.913,56, og har steget 27,69 prosent i år.

Cruiseaksjene er i vinden igjen og fredagens vinner ble Norwegian Cruise Line, som klatret hele 13,67 prosent. Blant andre cruise-aksjer steg Carnival Corporation og Royal Carribean henholdsvis 9,68 og 7,70 prosent.

Meglerhuset Barclays uttalte fredag at det er på tide å kjøpe cruise-aksjer fordi «sektoren nærmer seg et vendepunkt» med en mulig oppheving av reiseforbudet neste uke, skriver CNBC. Meglerhuset har oppgradert Norwegian Cruise Line og flere cruise-aksjer til «overvekt», heter det.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte tilnærmet flatt fredag, etter å ha startet med frisk oppgang og deretter snublet etter lunsj og gått mot ny nedgang. Hovedindeksen endte ned 0,1 prosent til 838,14 poeng, som gir en utvikling på minus 3,2 prosent den seneste uken.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis fredag var på 3,96 milliarder kroner.

Nel steg igjen etter det Nikola-drevne fallet på 11,2 prosent torsdag. Også Nikola ble handlet oppover igjen fredag, i USA, etter kraftige fall tidligere i uken.

Norwegian bikket torsdag under 1,00 kroner for første gang, og nedgangen fortsatte fredag. Leasingselskapet BOC Aviation solgte torsdag 421.000 aksjer i Norwegian, og har deretter igjen rundt 364 millioner aksjer, som tilsvarer 9,99 prosent.

Dette skjer i dag - mandag:

Makro:

Norge: Varekonsumindeks august, kl. 08.00

Norge: Detaljomsetningsindeks august, kl. 08.00

Frankrike: KPI september, kl. 08.45

Sverige: Handelsbalanse august, kl. 09.30

USA: Dallas Fed-indeks september, kl. 16.30

Annet:

OHT: Første handelsdag på Merkur Market

Arendals Fossekompani: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 08.00

Kahoot!: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00