BerGenBio gjenopptar coronastudie i Storbritannia

UK Research and Innovation (UKRI) har besluttet å gjeninnføre finansiering for den kliniske covid-19 ACCORD studien der BerGenBio's legemiddel bemcentinib er den ledende kandidaten som skal testes, opplyses det i en børsmelding.

Beslutningen er tatt etter en økning i antall covid-19-tilfeller i landet.

«Universitetssykehuset Southampton NHS Trust vil fortsatt være sponsor for studien. Studien vil imidlertid bli styrt av the Medicines Evaluation Unit ved Universitetet i Manchester», heter det.

I studien vil tre legemiddelkandidater bli evaluert, og det er ventet at opptil 25 steder i ACCORD-studien i Storbritannia vil rekruttere pasienter. Dette vil ha oppstart i løpet av noen uker.

«BerGenBio kommer med et begrenset finansielt bidrag til å dekke kostnader til studien i tillegg til å bidra med legemiddelet bemcentinib. Til sammen 60 innlagte pasienter med COVID-19 vil motta bemcentinib og 60 pasienter i en kontrollgruppe vil få standard behandling», skriver selskapet i meldingen.

BerGenBio meldte torsdag at de også har fått godkjenning fra REK (Regional Etisk Komité) i Norge for selskapets fase II-studie (BGBC020) for å vurdere effekten og sikkerheten til bemcentinib for behandling av covid-19 hos innlagte pasienter i Sør-Afrika.