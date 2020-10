Berntsen: Investorene priser inn svakere økonomisk vekst

«Investorene har begynt å prise inn svakere økonomisk vekst på grunn av omfanget av smittebølge nummer to som nå skyller over verden», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet. Mange frykter at jobbene som har forsvunnet i kjølvannet av Covid-19-pandemien ikke vil komme tilbake igjen.

Sterke tall fra industrisektoren i Kina bidro til optimisme i Asia mandag. Investorene lot seg også inspirere av fredagens børsopptur i USA hvor alle de tre toneangivende indeksene stengte i pluss. Spesielt var det bred oppgang blant teknologi- og cruise-aksjer.

Urovekkende

«Når det er sagt, smittetallene, spesielt i Europa, er urovekkende høye, noe som kan tenkes å påvirke alle verdens regioner på litt lengre sikt», understreker Berntsen.

Han minner om at Europas samlede innvirkning på global BNP er betydelig, så om Europa skulle gå inn i en ny resesjon vil dette også påvirke de andre store regionene i verden.

Strengere smittetiltak verden over har påvirket oljeetterspørselen negativt den senere tid. Mandag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 41,58 dollar, ned 0,5 prosent mens WTI-oljen omsettes for 39,89 dollar ned 0,5 prosent.