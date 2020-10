Lindorff-direktør: – Bedriftene risikerer å gå konkurs

LIKVIDITETSKONTROLL – Kontroll på likviditeten er avgjørende for å holde hjulene i gang, sier Lindorff-sjef Siv Hjellegjerde Martinsen.

LIKVIDITETSKONTROLL – Kontroll på likviditeten er avgjørende for å holde hjulene i gang, sier Lindorff-sjef Siv Hjellegjerde Martinsen. Foto: Iván Kverme

Undersøkelsen European Payment Report viser at betalingsgapet, tiden fra en betalingsfrist til faktisk innbetaling finner sted, er større for norske bedrifter enn det europeiske gjennomsnittet. Dette gjelder spesielt for bedrifter som har andre bedrifter som kunder.

For disse tar det i gjennomsnitt 16 prosent lengre tid å motta en innbetaling enn i resten av Europa, ifølge undersøkelsen blant nesten 10.000 bedrifter i 29 land fordelt på 11 bransjer.

– Det kan skape alvorlige utfordringer når bedrifter går lenge uten å få betalt. Bedriftene kan få problemer med å betale sine egne ansatte og leverandører, og risikerer i verste fall å gå konkurs. Disse utfordringene har blitt forsterket av coronapandemien, som har ført til etterspørselssvikt og lavere inntekter for mange bedrifter, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff, Norges største inkassoselskap.

Risikerer skvis

Mer enn halvparten av de spurte bedriftene sa at de risikerer en likviditetsskvis på grunn av forsinkede betalinger. Til sammenligning svarte 35 prosent det samme før pandemien. I Norge sa 43 prosent av bedriftene at forsinkede betalinger truer deres evne til å overleve, mot 38 prosent i gjennomsnitt i Europa.

Samtidig sa 76 prosent av de norske bedriftene at de har akseptert lengre betalingsfrister enn de er komfortable med fordi de ikke vil skade kunderelasjoner. Til sammenligning var gjennomsnittet i Europa på 69 prosent.