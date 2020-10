Rett opp på New York-børsen

MANDAG: Det ligger an til å bli en fin dag for mange av investorene på Wall Street. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,5 prosent og står i 11.080,93 poeng mens Dow Jones står i 27.542,81 poeng etter en oppgang på 1,4 prosent.

S&P 500 stiger 1,5 prosent til 3.346,58 poeng.

På vinnerlisten finner vi Tesla hvor aksjen stiger 4,7 prosent til 426,63 dollar i åpningsminuttene.

«September har vært en røff måned for de amerikanske aksjemarkedene, og spesielt for Nasdaq», skriver Mike Wilson, aksjestrateg i Morgan Stanley, ifølge CNBC.

Han forventer at det blir tøft også i oktober, siden risikoen fortsatt er høy.

«Investorene har begynt å prise inn svakere økonomisk vekst på grunn av omfanget av smittebølge nummer to som nå skyller over verden», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Sterke tall fra industrisektoren i Kina bidro til optimisme i Asia mandag. Investorene lot seg også inspirere av fredagens børsopptur i USA hvor alle de tre toneangivende indeksene stengte i pluss.

«Når det er sagt, smittetallene, spesielt i Europa, er urovekkende høye, noe som kan tenkes å påvirke alle verdens regioner på litt lengre sikt», understreker Berntsen.