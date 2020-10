dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,36 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4] prosent.

Asia

I Japan synker Nikkei 0,012 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,42 prosent.

Shanghai Composite stiger derimot 0,52 prosent, mens CSI klatrer 0,48 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,25 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,93 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia synker 0,022 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,60 prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.00-tiden tirsdag 42,27 dollar pr. fat, ned 0,45 prosent for dagen. Det er omtrent 0,1 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs mandag. WTI-oljen er ned 0,41 prosent til 40,39 dollar.

I et søndagsmøte med oljetopper fra G20-landene, uttalte Russlands olje- og energiminister Alexander Novak at innhentingen i olje- og energisektoren vil ta lang tid.

– Det er åpenbart at strukturen i energisektoren vil bli transformert både på etterspørselssiden og på tilbudssiden. Innhentingen vil ikke gå raskt, og det vil ta ganske lang tid å nå nivåene før krisen, sa han ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Ifølge Novak vil etterspørselen etter olje i 2020 være redusert med ti prosent fra året før, skriver TASS.

Wall Street

De toneangivende indeksene i New York fulgte opp fredagens sterke innsats, og alle tre stengte i pluss.

Dow Jones stengte opp 1,51 prosent til 27.584,44 poeng. Indeksen er ned 3,34 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 1,61 prosent til 3.351,60 poeng, og er dermed opp 3,74 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq steg 1,87 prosent til 11.117,53, og har steget 30,13 prosent i år.

Oppgangen gir pusterom for flere investorer ettersom den historisk dårlige aksjemåneden, september, også har vært skuffende i år.

Inneværende måned har Dow Jones og S&P 500 falt med henholdsvis nesten 2 og 4,4 prosent, mens Nasdaq har falt 6 prosent.

– September har vært tøft for amerikanske aksjemarkeder, spesielt for Nasdaq, skriver Mike Wilson, aksjestrateg i Morgan Stanley.

Hovedindeksen

Oslo Børs hadde også en positiv dag mandag og stengte i grønt territorium.

Hovedindeksen endte i 851,55, opp 1,6 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.

SoftOx Solutions steg voldsomme 54,29 prosent fredag etter melding om positive resultater for en inhalasjonsløsning selskapet har testet på minigris. Mandag snudde aksjen ned til 67 kroner.

De relativt nynoterte Aker-selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture , falt begge markant mandag. Førstnevnte endte mandag ned til 5,10 kroner, mens Aker Carbon Capture ble svekket til 6,20 kroner.

Nel fortsatte fredagens oppgang, og endte opp til 17,15 kroner. Aksjen er hittil i år opp over 90 prosent, men har fått et slag etter at det har stormet rundt storpartneren Nikola i USA.

Dette skjer i dag - tirsdag

Presentasjoner:

- SUBC: presentasjon for kapitalmarkedet og media 15.00-18.00

Makro:

- Japan: KPI Tokyo-området september 1.30

- Frankrike: forbrukertillit september 8.45

- Spania: KPI foreløpig september 9.00

- EMU: konjunkturbarometer september 11.00

- Tyskland: KPI foreløpig september 14.00

- USA: handelsbalanse varer august 14.30

- USA: grossistlager foreløpig august 14.55

- USA: Redbook detaljhandel, ukedata 14.55

- USA: S&P CS boligpriser juli 15.00

- USA: forbrukertillit september 16.00

Sentralbanker:

- BOJ: Protokoll fra policymøtet 16/9 1.50

Annet:

- Olje: API, ukentlig oljelagertall 22.30