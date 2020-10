Røkkes børsbabyer har falt 20 prosent på under én uke

GRØNNE AKSJER: I august sørget Aker og Kjell Inge Røkke for at Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind ble notert på Merkur Market.

GRØNNE AKSJER: I august sørget Aker og Kjell Inge Røkke for at Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind ble notert på Merkur Market. Foto: Iván Kverme

Aksjekursene i Aker-selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind gikk rett opp da de ble børsnotert i slutten av august.

Under emisjonen som fant sted i begynnelsen av august ble Aker Carbon Capture-kursen satt til 1,70 kroner mens Aker Offshore Wind-kursen ble satt til 1,47 kroner. På sin første børsdag sluttet Aker Carbon Capture-aksjen på 5,05 kroner mens Aker Offshore Wind endte på 3,41 kroner.

Den foreløpige toppnoteringen ble satt 23. september da førstnevnte endte på 7,05 kroner, etter å ha vært oppe i 7,59 kroner tidligere på dagen. Samme dag sluttet Aker Offshore Wind på 6,07 kroner etter å ha vært oppe i 6,59 kroner.

Siden har pilen pekt nedover for begge de to nykommerne.

Tirsdag formiddag omsettes Aker Carbon Capture for 5,76 kroner, ned 7,10 prosent, mens Aker Offshore Wind omsettes for 4,76 kroner, ned 6,7 prosent. Det betyr at førstnevnte har falt 18,3 prosent siden sluttnoteringen for under en uke siden mens sistnevnte har falt 21,6 prosent.

– Kombinasjonen av at selskapene fortsatt er i en oppstartsfase, og en voldsom kursoppgang den siste tiden, gjør at flere investorer tar ned eksponeringen i disse selskapene, sa Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, til Finansavisen mandag.