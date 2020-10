Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 11.107,06 poeng mens Dow Jones står i 27.536,53 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 3.348,60 poeng.

Det ligger også an til å bli en dårlig dag for Nikola som faller 4,5 prosent til 18,44 dollar i åpningsminuttene.

Trump mot Biden

Det er verdt å merke seg at i kveld går den første valgdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden av stabelen i USA.

«Trump trekker frem økt mulighet for valgfusk ved stemmegivning via posten, og vil ikke garantere at han går av dersom han taper. Dette skaper naturlig nok ekstra nervøsitet i markedene», skriver DNB Markets i tirsdagens morgenrapport.

Kelvin Tay, regional investeringssjef hos UBS Global Wealth Management, mener gull representerer en veldig god sikring før store begivenheter med høy risiko – som det amerikanske presidentvalget i november.

– Vi liker gull. Fordi vi tror at gull sannsynligvis faktisk vil overstige 2.000 dollar pr. unse innen utgangen av året, sier Kelvin Tay i et intervju med CNBC.

Støttepakker

Mandag ble en ny god dag for investorene på New York-børsen, mye takket være snakket om nye økonomiske støttepakker.

«Håp om snarlig enighet om en ny stimulansepakke var den viktigste drivkraften i markedet. Etter flere mislykkede forsøk har demokratene har nå klargjort en krisepakke på 2,2 billioner dollar», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Makro

S&P Case-Shiller-indeksen viser at boligprisene i 20 storbyområder i USA økte med 3,9 prosent på årsbasis i juli på årsbasis. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 3,8 prosent.

Samtidig har det blitt kjent at grossistlagrene i USA økte med 0,5 prosent på månedsbasis i august på månedsbasis.