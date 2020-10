dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading er Oslo Børs ned med rundt 1,1 prosent cirka klokken 08.15.

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, tror Oslo Børs vil falle 1,2 prosent fra start. DNB Markets venter et fall på 0,8 prosent.

Også de europeiske børsene faller i førhandelen.

Asia

I Japan synker Nikkei 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,10 prosent.

Shanghai Composite stiger derimot 0,45 prosent, mens CSI klatrer 0,63 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 1,18 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,86 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia synker 1,85 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,22 prosent.

Olje

Oljeprisene falt utover tirsdagen. Onsdag morgen koster et fat brentolje 40,64 dollar, ned 0,34 prosent for dagen. WTI-oljen er ned 0,27 prosent til 38,97 dollar.

Oljeprisen var markant ned tidligere tirsdag, men prisen ble enda mer negativ etter at det ble kjent at Emiren av Kuwait, Sabah al-Ahmad Al-Sabah, er død, 91 år gammel. Kuwait er en svært oljerik stat, og har et av verdenes største oljelagre.

Det er også bekymring knyttet til etterspørselen på grunn av coronaviruset. I Europa er det svært høy smitte, og også i USA er det mye smitte. Tyskland og Belgia varslet tirsdag at de ville gjeninnføre flere tiltak mot viruset.

– Coronaviruset utgjør en stor nedsiderisiko for oljeprisene, sier Craig Erlam, analytiker i OANDA, ifølge Reuters.

Wall Street

S&P 500 falt 0,48 prosent til 3.335,38 poeng.

Dow Jones var ned 0,48 prosent til 27.451,81 poeng.

Nasdaq Composite stengte ned 0,23 prosent til 11.093,55 poeng.

Fallene kom før den første debatten mellom Donald Trump og Joe Biden. Ordstyrer Chris Wallace slet med å styre en debatt der han gjentatte ganger måtte be Donald Trump være stille og la Joe Biden snakke.

– Det er vanskelig å få inn et ord her med denne klovnen, sa Biden blant annet.

Av førhandelen onsdag morgen er Wall Street ned 0,6-0,7 prosent.

– Det vi lærte av debatten er at dersom Biden vinner, vil ikke Trump akseptere det, sier Chris Weston, sjef for analyse i Pepperstone Group, ifølge Bloomberg. Han mener folk må posisjonere investeringene sine ut fra dette.

Hovedindeksen

Hovedindeksen stengte ned 0,14 prosent til 850,34 poeng tirsdag. Det ble omsatt aksjer for 3,4 milliarder kroner. Telenor og Arcus var blant vinnerne, mens Quantafuel og Nel blant annet falt.

Dette skjer i dag

Regnskapsrapporter:

Merkur Market:

- BSP-ME, SOFTOX-ME

Generalforsamlinger:

- Archer

Makro:

- Norge: kredittindikator august 8.00

- Norge: valutatransaksjon oktober 10.00

- Japan: industriproduksjon foreløpig august 1.50

- Japan: detaljhandel august 1.50

- Kina: PMI september 3.00

- Kina: Caixin PMI-industri september 3.45

- Kina: Caixin PMI-tjenester september 3.45

- Danmark: endelig BNP 2.kv 8.00

- Storbritannia: endelig BNP 2.kv 8.00

- Tyskland: detaljhandel august 8.00

- Tyskland: importpriser august 8.00

- Frankrike: KPI foreløpig september 8.45

- Tyskland: arbeidsledighet september 9.55

- USA: ADP privat sysselsetting september 14.15

- Canada: BNP juli 14.30

- USA: endelig BNP 2.kv 14.30

- USA: Chicago PMI september 15.45

- USA: salg eksisterende boliger august 16.00

Annet:

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

- Olje: Ukentlig oljelagertall fra DOE 16.30