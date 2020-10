USA: BNP-fall på 31 prosent

CORONAEFFEKT: Amerikanerne har lagt bak seg et knalltøft kvartal.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at bruttonasjonalproduktet i USA falt 31,4 prosent i andre kvartal, målt år over år. Det er revidert fra et tidligere rapportert fall i BNP på 31,7 prosent. Ifølge Marketwatch var det ikke ventet noen endringer.

Samtidig har det blitt kjent at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 749.000 i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning i sysselsettingen på 648.000 personer.