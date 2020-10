Rett opp på New York-børsen

ONSDAG: New York-børsen starter dagen i pluss.

ONSDAG: New York-børsen starter dagen i pluss. Foto: Reuters

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 11.125,79 poeng mens Dow Jones står i 27.638,90 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent.

S&P 500 klatret 0,4 prosent til 3.348,84 poeng.

Nikola stiger 3,6 prosent til 18,52 dollar i åpningsminuttene.

Makro

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at bruttonasjonalproduktet i USA falt 31,4 prosent i andre kvartal, målt år over år. Det er revidert fra et tidligere rapportert fall i BNP på 31,7 prosent. Ifølge Marketwatch var det ikke ventet noen endringer.

Samtidig har det blitt kjent at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 749.000 i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning i sysselsettingen på 648.000 personer.

Trump mot Biden

Den første debatten i presidentvalget mellom Donald Trump og Joe Biden ble kaotisk.

– Det vi lærte av debatten er at dersom Biden vinner, vil ikke Trump akseptere det, sier Chris Weston, sjef for analyse i Pepperstone Group, ifølge Bloomberg. Han mener folk må posisjonere investeringene sine ut fra dette.

Kyrre Aamdal i DNB Markets ser ingen klar vinner av debatten, og mener det er tvilsomt om debatten bidro til at noen av partene vant nye stemmer.

«Gårsdagens mye omtalte debatt kastet ikke så mye nytt lys over kandidatene. Den ble preget av avbrytelser og at kandidatene pratet i munnen på hverandre. «Kaos» er en gjenganger i overskriftene, og den planlagte fremdriften med debatt om ulike temaer ble raskt kansellert», skriver Aamdal i en oppdatering.