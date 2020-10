Teco 2030 hentet 80 millioner kroner

KLAR FOR MERKUR MARKET: Teco 2030-sjef Tore Enger har sørget for en emisjon med bruttoproveny på 80 millioner kroner.

KLAR FOR MERKUR MARKET: Teco 2030-sjef Tore Enger har sørget for en emisjon med bruttoproveny på 80 millioner kroner. Foto: Iván Kverme

Torsdag i forrige uke holdt det lille hydrogenselskapet Teco 2030, som er spunnet ut av det martime konsernet Teco Group, investorpresentasjon i jakten på opptil 100 millioner kroner.

Nå er det klart at selskapet har gjennomført en emisjon hvor det ble hentet 80 millioner kroner. To millioner aksjer ble solgt for 40 kroner stykket.

– Jeg er veldig fornøyd med interessen fra kvalitetsinvestorer, sier Tore Enger, administrerende direktør i Teco 2030, i en melding.

Etter denne emisjonen vil Teco 2030 ha 12 millioner utestående aksjer.

Det er ventet at Teco 2030 noteres på Merkur Market 12. oktober.