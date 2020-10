Styret i SATS har bestemt seg for å iverksette et tilbakekjøpsprogram av opptil 1,1 millioner egne aksjer, går det frem av en børsmelding.

Dette representerer 0,64 prosent av totalt antall aksjer i selskapet.

Aksjene som kjøpes under programmet skal brukes i et incentivprogram for toppledelsen.

SATS stiger 6,7 prosent til 18,56 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag.