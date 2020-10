Nikola rett til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen gått opp 1,2 prosent og står i 11.300,20 poeng mens Dow Jones står i 27.975,00 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent.

Nikola stiger 10,5 prosent til 22,62 dollar i åpningsminuttene.

Støttepakke?

«Den gode stemningen på de amerikanske børsene skyldtes nok først og fremst forhåpninger om en enighet mellom demokratene og republikanerne om en ny finanspolitisk støttepakke, etter nyheter om at finansminister Mnuchin og demokratenes leder i Representantenes hus, Pelosi, skulle møtes i går», skriver Ingvild Borgen Gjerde i en rapport fra DNB Markets.

Makro

Tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at 837.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 26. september. Det er verdt å merke seg at tallene ikke inkluderer California, som ifølge departementet tar to ukers pause i sin rapportering. Konsensus (inklusive California) pekte mot 850.000 såkalte jobless claims.

Privat forbruk i USA var opp 1,0 prosent på månedsbasis i august. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,8 prosent. Samtidig har det blitt kjent at kjerne-PCE var opp 1,6 prosent på årsbasis i august. Her var det ventet en oppgang på 1,4 prosent.

Resultatsesongen nærmer seg

Selv om investorenes hovedfokus fremdeles er rettet mot Covid-19 situasjonen, forbereder mange seg nå på resultatsesongen som står for tur.

«I tillegg står presidentvalget høyt på fokuslisten. Når det er sagt, verdens styringsrenter må antas å dominere markedsbevegelsene også fremover gitt at disse står i null flere steder i verden, inkludert i USA og EU», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.