Christian Lie: Kan utløse en større risikoaversjon, og at flere vil ta gevinst

USAs president Donald Trump har testet positivt for covid-19. Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank sier Trump-nyheten gir økt usikkerhet og en umiddelbar fryktreaksjon i markedet, blant annet drevet av automatiske handler, skriver TDN Direkt.

– Det er i første omgang en reaksjon som utløses av algoritmehandler, som reagerer på såpass dramatiske nyheter om presidenten, sier Lie.

Sjefstrategen sier nyheten øker usikkerheten rundt valget i USA, som han sier var en usikker prosess i utgangspunktet.

– Trump har ikke signalisert tydelig at han vil gå av på fredelig vis hvis han taper. Det er veldig stor usikkerhet knyttet til valget, og det prises inn høyere uro rundt og etter valget enn normalt. Dette forsterker det, sier Lie til nyhetsbyrået.

Han sier det er en mulighet for at nyheten utløser en større risikoaversjon, og at flere vil ta gevinst, men mener det virker mer usannsynlig ettersom september måned allerede har vært trøblete.

– Risikoviljen er mer nøytral nå, og markedet er mindre overkjøpt, sier Lie til TDN Direkt.

Både amerikanske futures og oljeprisen har kommet noe opp igjen etter det første fallet.