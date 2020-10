Dette betyr Trumps coronasmitte for valget

SMITTET: Fredag morgen ble det kjent at USAs president Donald Trump har testet positivt for covid-19.

– Blir han alvorlig syk, så vil det bekrefte at covid-19 er en alvorlig sykdom som kan ramme selv en så godt beskyttet person som presidenten. Det kan føre til at de som ikke tar sykdommen seriøst endrer adferd. Det vil være bra for USA, sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Bailey, ifølge Adresseavisen.

Bailey sier ifølge avisen at det paradoksalt nok vil være bedre for USA som samfunn, om presidenten blir ordentlig syk, men understreker at hun ikke ønsker det. Hun mener et lett sykdomsforløp kan slå negativt ut i samfunnet.

– Hvis Trump ikke blir ordentlig syk, så kan han argumentere for at vi må åpne opp, og han kan bygge videre på myten om at demokratene overspiller faren med coronaviruset, sier hun ifølge Adresseavisen.

Om Trump utvikler alvorlig sykdom og ikke kan delta i valgkampen, er det ikke åpning for å utsette valget.

– Nei. Det har aldri skjedd, og jeg tror ikke det skjer nå heller. Men hvem vet, kanskje det finnes en obskur lov, som jeg ikke har hørt om, sier NTNU-professoren til avisen.