TRUMP-KAMPEN TROLIG OVER: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen (bildet) tror neppe Donald Trump ønsker å vise seg frem som syk og skrøpelig. Foto: Are Haram

– Valgkampen er trolig over for Trump sin del da det bare er en måned igjen til valget 3. november. Han vil neppe ønske å vise seg frem som syk og skrøpelig, sier sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen.

Det i en situasjon hvor Trump ligger syv-åtte prosent bak Joe Biden på meningsmålingene. Andreassen peker på at Biden på sin side, enn så lenge er frisk, og har fått inn store beløp til å drive valgkamparbeid.

– Dermed må hovedscenarioet være at Biden vinner, og under tvil at han tar begge kamrene i Kongressen.

Demokratenes stimulipakke på 2.200 milliarder dollar, 10 prosent av BNP, som allerede er vedtatt av Representantenes Hus, går da glatt igjennom. Senest februar 2021, tror Andreassen.

– 2021 bør da bli et godt år for amerikansk økonomi, med en BNP vekst på tre-fem prosent, mener sjeføkonomen.

Den amerikanske sentralbanken har lovet å holde renten nær null de neste par årene, men støttekjøp av kreditter (QE) vil gradvis reduseres, tror Andreassen.

10 års renten stiger opp mot 1,0 prosent, mens oljeprisen kommer opp til 42-46 dollar, og råvarepriser generelt vil stabiliseres, mener han.

Svakere norsk økonomi

Norsk økonomi vil gå gradvis svakere, ifølge Andreassen.

– Vi har vært igjennom en fase med overinvesteringer i bare så altfor mange næringer, sier han.

Her hjemme kommer vi til å få skuffende svak økonomisk vekst, ifølge sjeføkonomen, også fordi spareraten i husholdningene holder seg høy.

– Norges Bank må sikre at kronekursen holder seg svak. Gjerne litt svakere enn dagens 11 mot Euro, mener Andreassen.

Kan skape større sympati

Markedsbevegelsene i etterkant av at det ble kjent at Trump har blitt smittet av covid-19, reflekteres ifølge seniorøkonom Halfdan F. Grangård i Handelsbanken Capital Markets først og fremst av noe høyere usikkerhet rundt den kortsiktige politiske situasjonen i USA.

– Sannsynligvis vil sykdomsutbruddet redusere Trumps evne til å drive valgkamp de neste ukene. Det kan også påvirke hans deltagelse i de kommende debattene mot Biden, sier Grangård.

Om sykdommen påvirker Trumps sannsynlighet for å bli gjenvalgt, er på ingen måte klar, mener seniorøkonomen.

– På den ene siden, kan det svekke hans evne til å drive valgkamp. På den andre siden, kan det skape større sympati rundt hans person, sier Grangård.

Grangård forventer at markedsutslagene av denne nyheten blir moderate, men at usikkerheten fremover kan påvirkes av oppdateringer rundt Trump løpende sykdomssituasjon.