Ringholm: Fire prosent sjanse for at en person på Trumps alder ikke overlever viruset

Meldingen om at USAs president Donald Trump er smittet av coronaviruset har fredag ført til en viss nervøsitet i markedene. Oljeprisen faller og futures indikerer en rød start på New York-børsen.

– Usikkerheten har økt, sier Pål Ringholm, analysesjef i SpareBank 1 Markets, til Finansavisen.

– Frykter du et markant børsfall?

– Det er det utrolig vanskelig å si noe om, men det har aldri vært flere som har hedget på Nasdaq. Mange har tatt høyde for at dette kan bli en ruglete måned. Husk også at det kan bli lønnsomt, sier analysesjefen.

Pål Ringholm sier at det er rundt fire prosent sjanse for at det ikke vil gå bra med en person på Trumps alder som får Covid-19.

– Tror du Joe Biden vinner valget?

– Ja. Før fredagens Trump-nyhet hadde Biden et klart overtak. Det som er bra for samfunnet er også bra for aksjemarkedet, sier Ringholm til Finansavisen.

Analysesjefen trekker frem to ting som vil kunne skje om Biden vinner; selskapsskatten kan gå opp og det vil kommer mer offensive tiltakspakker som vil dra opp de lange rentene.

– Om Trump vil godkjenne valget i november er en annen sak, men det får vi ta i november, avslutter Ringholm.