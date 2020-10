Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,9 prosent og står i 11.109,64 poeng mens Dow Jones står i 27.435,99 poeng etter en nedgang på 1,4 prosent. S&P 500 faller 1,4 prosent til 3.333,57 poeng.

Nikola og Telsa faller henholdsvis 3,5 prosent og 5,2 prosent i åpningsminuttene.

Meldingen om at USAs president Donald Trump er smittet av coronaviruset har fredag ført til en viss nervøsitet i markedene.

– Trumps sykdom vil bidra til økt usikkerhet, og det er derfor markedene faller, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea er tydelig på at nyheten om Trumps sykdom øker den politiske usikkerheten som allerede preger markedene i forkant av presidentvalget.

– Får vi signaler som tyder på at han ikke blir alvorlig syk kan jeg ikke se at dette skal ha varig effekt på markedene. Men blir han alvorlig syk kan bildet bli mer kaotisk. Det er mange spørsmål uten svar, og det liker sjeldent markedet, slår Bruce fast.

Fredagens arbeidsmarkedsrapport viser at det ble skapt 661.000 arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i september. Tallene karakteriseres ofte som «månedens viktigste tall». Det var ifølge Goldman Sachs ventet en økning på 1,1 millioner jobber.

Arbeidsledigheten falt til 7,9 prosent.