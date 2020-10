Bryr seg ikke om coronasyk Trump: – Hent frem kjøpslisten

CNBCs Jim Cramer mener at børsfallet vi ser i USA ikke er noe å frykte.

Etter at Donald Trump har blitt bekreftet smittet av coronaviruset har Wall Street stupt, men Cramer ser på fallet som en kjøpsmulighet.

– Jeg mener ikke at dette er stor ståhei for ingenting. Det jeg mener er at investorer bør ha en liste over kjøpsmuligheter klar, sa han til CNBC fredag.

Kjøpsmuligheter

«Vi starter karantenen og bedringsprosessen umiddelbart. Vi kommer oss gjennom dette SAMMEN», skrev Donald Trump i en Twitter-melding fredag.

Cramer ønsker at Trump-familien blir raskt friske og understreker at omstendighetene ikke er «business as usual».

– Jeg tror imidlertid at det er en del aksjer som i starten vil falle, som Tesla, og så kan de komme seg igjen, sier Cramer.

CNBC-eksperten håper det faktum at presidenten har blitt smittet vil gjøre at flere amerikanere bruker ansiktsmasker for å forhindre ytterligere spredning.

– Hvis du prøver å gjenåpne økonomien aggressivt uten masker og uten mer disiplin rundt sosial distansering, vil det feile. Jeg tror det er det viktigste vi kan trekke ut fra det som har skjedd med presidenten.