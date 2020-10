Millioner får aldri jobben tilbake

Mer og mer tyder på at pandemien vil skade den amerikanske økonomien på varig basis. Nye tall viser nemlig at millioner av arbeidsplasser forsvinner for alltid.

Antallet arbeidsløse som har arbeidsplasser som permanent er borte økte med 345.000 til 3,8 millioner i september. Det er høyeste antall på syv år, ifølge nye sesongjusterte tall fra Bureau of Labor Statstics.

– Det er veldig bekymringsfullt – ikke bare for disse menneskene, men for hva det sier om bedringen, sier Gas Facuher, sjeføkonom i PNC.

Vanskelig fremover

I utgangspunktet var det håpet at permitteringene og midlertidig tap av arbeidsplasser skulle være nettopp det – midlertidig. Nå ser det imidlertid ut til at flere og flere selskaper stenger ned for godt, mens andre kutter kostnader for å holde hodet over vannet.

De dårlige nyhetene er at det er vanskeligere tider foran oss.

– Den enkle gjeninnhentingen i arbeidsmarkedet ligger bak oss, sier Brian Coulton, sjeføkonom i Fitch Ratings.

Prosentandelen av permanente arbeidsløse i USA steg til hele 35,6 prosent i september. I april var tilsvarende tall 11,1 prosent.

Tiden er også en faktor.

– Desto lengre man er arbeidsløs, jo mindre er sjansen for å bli ansatt på nytt, sier Faucher til CNN.