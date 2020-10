dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,41 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden tirsdag 41,42 dollar pr. fat, ned 0,17 prosent for dagen. Det er omtrent det samme som ved stengetid på Oslo Børs mandag. WTI-oljen er opp 0,05 prosent til 39,35 dollar.

Oljeprisen gjorde et byks mandag kveld og var opp 6,60 prosent ved 19.30-tiden.

Som årsak til den kraftige oppgangen peker Reuters på den bedrede helsetilstanden til president Trump. Oljeprisen falt over fire prosent fredag da det ble kjent at Trump var blitt smittet av coronaviruset.

- Mange mener at forrige ukes nedsalg var overdrevet. Det var mange antagelser, sier Phil Flynn i Price Futures Group, ifølge nyhetsbyrået.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,53 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,61 prosent.

Hang Seng i Hongkong styrkes 0,75 prosent, Kospi i Sør-Korea er opp 0,36 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,19 prosent. I Singapore klatrer Straits Times 0,55 prosent.

I Kina er børsene stengt tirsdag.

Wall Street

Det ble en veldig bra dag for de toneangivende indeksene i New York.

Dow Jones stengte opp 1,68 prosent til 28.148,18 poeng. Indeksen er ned 1,37 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 1,80 prosent til 3.408,62 poeng, og er dermed opp 5,50 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq steg 2,32 prosent til 11.332,49, og har steget 31,79 prosent i år.

Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sa søndag at det er fremgang i samtalene med finansminister Steven Mnuchin om en støttepakke i forbindelse med coronaviruset. Ifølge CNBC hadde Pelosi og Mnuchin en lang samtale mandag og skal fortsette på tirsdag.

- Så lenge vi hører at forhandlingene fortsetter og at Mnuchin og Pelosi prøver å møte hverandre, vil markedet tro at de gjør fremskritt, og noe vil skje snart, sa Paul Nolte i Kingsview Asset Management, ifølge Reuters.

- Jeg tror virkelig dette er mer stimuli. Dette er håp om samtaler mellom Mnuchin og Pelosi, sa CNBCs kommentator Jim Cramer.

Hovedindeksen

Oslo Børs åpnet rett opp mandag og fortsatte oppgangen utover dagen.

Da børsen stengte sto hovedindeksen i 867,94 poeng, opp 1,76 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,4 milliarder kroner.

Mandagens største taper ble Insr Insurance som selger hele porteføljen til Storebrand etter mandagens styremøte. Aksjen falt tungt til 0,82 kroner etter nyheten.

– Fullstendig urimelig, fullstendig uenige, fullstendig ute av proporsjoner, sier Espen Husstad, daglig leder i Insr.

En annen av dagens store tapere ble SAS . Flyaksjen endte fredag ned 14,76 prosent og fortsatte mandagen fallet, men handles fremdeles til verdier tilsvarende det dobbelte av det den ble handlet for i forrige uke.

Det var Røkkes nye grønne som virkelig skjøt fart mandag. Spesielt Aker Carbon Capture steg mandag, muligens etter positive nyheter fra regjeringen om karbonfangst. Også Aker Offshore Wind har fått fart på turbinene.

Dette skjer i dag - tirsdag

Resultat pr. 2. tertial:

Tine

Makro:

Tyskland: Industriordrer august, kl. 08.00

USA: Handelsbalanse august, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: JOLTS ledige stillinger august, kl. 16.00

Annet:

Zaptec: Første noteringsdag på Merkur Market

Norwegian: Trafikktall september, kl. 08:00

5th Planet Games: Investorkonferanse, kl. 14.00

Freyr: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Kina: Børsene stengt

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)