Dow Jones stiger i åpningsminuttene

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 11.323,46 poeng mens Dow Jones står i 28.224,61 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent.

President Donald Trump er tilbake i Det hvite hus, men mangel på pålitelig informasjon om hans helsetilstand bidrar til en viss usikkerhet i markedet.

I en fersk meningsmåling gjengitt av CNN sier 57 prosent av de spurte at de vil stemme på Joe Biden mens 41 prosent sier de vil stemme på Donald Trump.

Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 67,1 milliarder dollar i august, opp fra et revidert underskudd på 63,4 milliarder i juli. Ifølge TDN Direkt var det ventet et underskudd på 66,1, milliarder dollar.

«Økende forventninger til politisk enighet om en ny runde med støttepakker ga sammen med den stigende oljeprisen og meldingene om den tilsynelatende forbedringen av helsetilstanden til presidenten, og dermed en tross alt mer forutsigbar videre valgkamp, en positiv start på uken for det amerikanske aksjemarkedet i går», skriver Ole-Andreas Krohn i en rapport fra DNB Markets.