Analytiker-skepsis sendte aksje ned på taperlisten

Hovedindeksen la tirsdag på seg 1,11 prosent til 877,61 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,4 milliarder kroner.

Oslo Børs var noe sterkere enn de fleste andre europeiske børsene, mens Wall Street steg med 0,2-0,4 prosent i åpningshandelen.

Olje

Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 42,76 dollar pr. fat, opp 3,04 prosent for dagen. WTI-oljen var opp 3,60 prosent til 40,74 dollar.

Markedsanalytikere kobler ifølge TDN Direkt mandagens sterke oppgang mot økt tro på en enighet blant demokrater og republikanerne om en ny økonomisk støttepakke i USA, men også en nedstengning av norsk oljeproduksjon.

– Det er faktorer på tilbudssiden som har endret seg de siste 24 timer og bidrar til oppgangen, sier Lachlan Shaw i National Australia Bank.

Equinor gikk opp 1,47 prosent til 134,25 kroner, mens Aker BP la på seg 3,10 prosent til 154,50 kroner.

I grønt

Nel var dagens mest omsatte aksje, og suste opp 5,34 prosent til 18,95 kroner. Den siste tiden har aksjen måtte tåle en del nedgang som følge av bråk rundt Nikola, men fremdeles har den mer enn doblet seg siden nyttår.

Lifecare steg videre tirsdag etter mandagens nyhet om at selskapet deltar i et forskningsprosjekt som er tildelt 43 millioner i EU-støtte til utvikling av kunstig bukspyttkjertel. Aksjen gikk opp 16,67 prosent til 7 kroner. Det seneste året har Lifecare lagt på seg 376,19 prosent.

I rødt

XXL var lenge opp mellom 1-2 prosent tirsdag, men etter at Nordea Markets-analytiker Oliver Schüler Pisani ga uttrykk for at XXLs utsikter for andre halvår er gode, men verdsettelsen er for høy, falt aksjen. Aksjen endte ned med 3,35 prosent til 26,56 kroner.

Salmar slaktet 37.100 tonn i tredje kvartal. Det er ned fra 40.900 tonn i andre kvartal og 40.000 tonn i første kvartal.

Pareto Securities har tidligere estimert at selskapet slaktet 36.500 tonn i kvartalet. SpareBank 1 Markets hadde ventet at slaktevolumet var 1,9 prosent høyere, ifølge nyhetsbyrået. SpareBank 1 Markets ser nå risiko rundt 2020-guidingen.

Lakseaksjen stengte 1,30 prosent i rødt terreng til 530,40 kroner.