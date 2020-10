dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,64 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror hovedindeksen åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,2] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden onsdag 42,00 dollar pr. fat, opp 0,26 prosent for dagen. Det er omtrent 0,8 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs tirsdag. WTI-oljen er opp 0,29 prosent til 39,92 dollar.

Oljeprisen bråsnudde i likhet med de amerikanske aksjemarkedene tirsdag kveld etter at president Donald Trump twitret om stans i forhandlingene om en finansiell støttepakke til etter valget.

I tillegg viste API-tallene tirsdag kveld en lagerbygging på 1 million fat, mens Platts-konsensus indikerte en lagernedgang på 2 millioner fat, ifølge TDN Direkt.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 0,9 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 1,0 millioner fat i forrige uke.

Asia

Det er god stemning i Asia med unntak av Tokyo-børsen.

I Japan faller Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,14 prosent.

Hang Seng i Hongkong klatrer 0,46 prosent, Kospi i Sør-Korea er opp 0,47 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 1,28 prosent. Straits Times i Singapore faller derimot 0,06 prosent.

Markedene i Kina er også onsdag stengt.

Wall Street

Trump-tweet sendte Wall Street i rekyl og de toneangivende indeksene i New York endte i rødt.

Dow Jones stengte ned 1,34 prosent til 27.770,65 poeng. Indeksen er ned 2,68 prosent for året. Den brede S&P-500 sank 1,40 prosent til 3.360,75 poeng, og er dermed opp 4,03 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq krympet 1,57 prosent til 11.154,60, og har steget 24,32 prosent i år.

De ledende indeksene på Wall Street lå lenge an til å stenge opp på positive nyheter om Trumps helsesituasjon. Den sittende presidenten opplyste at han vil kunne delta i den neste debatten med Joe Biden, og er, ifølge han selv, frisk.

Presidenten sendte likevel indeksene i rekyl etter å ha lagt ut en melding på Twitter der han formidlet at han hadde bedt administrasjonens forhandlere om å avslutte samtalene om en ny stimulipakke, som var tilsiktet å bedre økonomien som følge av coronakrisen. De tre ledende indeksene i USA falt momentant på nyhetene.

Hovedindeksen

Det ble en sterk dag for Oslo Børs tirsdag. Den la på seg 1,11 prosent til 877,61 poeng og det ble omsatt aksjer for 3,4 milliarder kroner.

Lifecare steg videre tirsdag etter mandagens nyhet om at selskapet deltar i et forskningsprosjekt som er tildelt 43 millioner i EU-støtte til utvikling av kunstig bukspyttkjertel. Aksjen gikk opp 16,67 prosent til 7 kroner. Det seneste året har Lifecare lagt på seg 376,19 prosent.

XXL var lenge opp mellom 1-2 prosent tirsdag, men etter at Nordea Markets-analytiker Oliver Schüler Pisani ga uttrykk for at XXLs utsikter for andre halvår er gode, men verdsettelsen er for høy, falt aksjen. Aksjen endte ned med 3,35 prosent til 26,56 kroner.

Dette skjer i dag - onsdag

Makro:

Norge: Industriproduksjon august, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon august, kl. 08.00

USA: Fed, rentereferat, kl. 20.00

Annet:

Vaccibody: Første handelsdag på Merkur Market

SAS: Trafikktall september, kl. 11:00

Finnair: Trafikktall september, kl. 08.00

Pareto Securities: Renewable Energy & Clean Tech-konferanse

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Statsbudsjettet for 2021, kl. 10.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

Fastland-Kina: Børsene stengt

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)