Wall Street skyter opp fra start

De amerikanske aksjemarkedene henter inn tilnærmet halvparten av gårsdagens kraftige nedgang ved åpning onsdag.

Den brede S&P 500-indeksen stiger 1,2 prosent i åpningen, mens teknologiindeksen Nasdaq skyter opp 1,3 prosent. Dow Jones Industrial Average er også opp 1,2 prosent i åpningsminuttene.

Det virker som aksjonærene sliter med å peile ut veien videre etter gårsdagens Twitter-storm fra president Donald Trump.

Bredt fall

Nedgangen tirsdag kom etter Trump kom med flere Twitter-meldinger om at han stoppet samtalene mellom republikanerne og demokratene, og at en ny redningspakke til den amerikanske økonomien vil bli godkjent når han vinner valget.

Utover kvelden modererte Trump seg på Twitter hvor han blant annet oppfordret til enkeltpakker for direkteutbetalinger og luftfartsstøtte. Dette sørget for at førhandelen onsdag bedret seg drastisk.

Nikola og Tesla stiger henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent. Boeing falt kraftig etter Trumps tvitring tirsdag, men indikeres 2,2 prosent høyere etter presidentens modererering.

De amerikanske flyaksjene JetBlue, Spirit Airlines og American Airlines stiger hele 4-6 prosent i åpningen.

Med ellers lite makronyheter vil markedsfokuset flyttes til protokollen fra rentemøtet i Federal Reserve 16. september som slippes klokken 20.00.