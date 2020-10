dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,65 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 0,9] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden torsdag 42,10 dollar pr. fat, ned 0,12 prosent for dagen. Det er omtrent 0,5 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs onsdag. WTI-oljen er ned 0,08 prosent til 39,99 dollar.

De amerikanske oljelagrene vokste med en halv million fat i forrige uke, ifølge tall fra EIA onsdag, som var noe høyere enn ventet. Det var derimot indikasjonen på bedre nedstrømsetterspørsel da bensinlagrene og destillatlagrene falt med henholdsvis 1,4 og 1,4 millioner fat.

Orkanen Delta er i fokus og er ventet å bli en en kategori 3-orkan. Den har allerede tatt ut nærmere 1,5 millioner fat av råoljeproduksjonen i Mexicogulfen hver dag. Det tilsvarer 80,4 prosent av total offshore produksjon, melder TDN Direkt.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,96 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,60 prosent.

Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,78 prosent, Kospi i Sør-Korea klatrer 0,45 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,89 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,07 prosent.

Børsen i Kina er stengt også torsdag.

Wall Street

Trumps Twitter-meldinger sendte de toneangivende indeksene opp i New York onsdag.

Dow Jones stengte opp 1,91 prosent til 28.302,21 poeng. Indeksen er ned 0,82 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 1,74 prosent til 3.419,34 poeng, og er dermed opp 5,84 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq klatret 1,88 prosent til 11.364,60, og har steget 26,66 prosent i år.

Rundt klokken 10 onsdag morgen amerikansk tid ba Trump i en Twitter-melding Kongressen om å øyeblikkelig å vedta 25 milliarder dollar i krisehjelp for luftfartsindustrien. En halvtime senere ba han Kongressen om å gi millioner av amerikanere en kontantutbetaling på 1.200 dollar, samtidig som at han vil ha øyeblikkelig hjelp til små bedrifter for milliarder av dollar.

– Dette er absolutt ikke første gang vi har sett markedet reagere på Trumps tweets, og det vil sannsynligvis ikke være den siste, sier Chris Larkin, sjef for handel og investeringsprodukter i E-Trade.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,6 prosent til 872,10 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner.

Flyaksjene fikk kjørt seg, mens det gikk bedre for industrikonsernet Scana.

Norwegian fraktet nesten 320.000 passasjerer i september, mot 3,3 millioner passasjerer i samme periode i fjor.

Konkurransen tilspisser seg. Tirsdag ble det kjent at Erik G. Braathen skal starte et nytt flyselskap , mens ungarske Wizz Air åpner innenriksruter i Norge.

Industrikonsernet Scana har sikret ny finansiering hos DNB. Totalt er det snakk om 98 millioner kroner, fordelt på en løpende kredittfasilitet på 53 millioner og en garantiramme på 45 millioner. Aksjen gikk opp 22,7 prosent og sluttet på 3,14 kroner.

Dette skjer i dag - torsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Stolt-Nielsen: Kl. 15.00 webcast/tlf

Makro:

Norge: Renter i banker og kredittforetak august, kl. 08.00

Norge: BNP august, kl. 08.00

Japan: Driftsbalanse august, kl. 01.50

Tyskland: Handels- og driftsbalanse august, kl. 08.00

USA: NFIB SMB-indeks september, kl. 12.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Kid: Inntekter i 3. kv.

Play Magnus: Første handelsdag på Merkur Market

Telenor: Ekskl. utbytte

TGS: Inntekter i 3. kv.

Arnarlax: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

FAO: Månedlig matprisindeks

Fastland-Kina: Børsene stengt

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)