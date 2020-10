Domino's Pizza skuffer analytikerne – aksjen stuper

Verdens største pizzakjede, Domino's Pizza, hadde en omsetning på 967,72 millioner dollar i tredje kvartal av 2020, ifølge kvartalsrapporten som ble offentliggjort torsdag.

Til sammenligning var omsetningen i tredje kvartal 2019 på 820,81 millioner dollar, tilsvarende en økning på 17,9 prosent. På forhånd var det ventet en omsetning på 953 millioner, skriver CNBC.

I samme periode økte resultat etter skatt fra 86,37 millioner dollar til 99,13 millioner dollar. Det tilsvarer en økning på 14,8 prosent.

Resultat pr. aksje kom inn på 2,99 dollar. På forhånd var det ventet et resultat pr. aksje på 2,79 dollar, ifølge CNBC.

– Jeg er ekstremt stolt av våre globale operatører og bedriftsteam for deres nådeløse lidenskap og energi mens vi fortsetter å navigere gjennom pandemien. Våre sterke resultater for tredje kvartal demonstrerte igjen vårt fokus på verdi, service, kvalitet og innovasjon for å møte kundenes behov, sier Ritch Allison, Domino's adm. direktør, i en kommentar.

Markedet reagerte på kvartalstallene med å sende aksjen ned mer enn 6 prosent på Wall Street.