Roger Berntsen: Investorene har tro på enighet

Torsdag ble en god dag på Wall Street, og alle de toneangivende indeksene på New York-børsen stengte i pluss. Den brede S&P-500 steg 0,8 prosent til 3.446,86, Dow Jones gikk opp 0,4 prosent til 28.425,77 mens teknologitunge Nasdaq steg 0,5 prosent til 11.420,98.

«De amerikanske børsene steg på ny torsdag, etter solid oppgang onsdag. Investorene har tro på at politikerne klarer å enes om en ny bred, stimulipakke for økonomien før valget i november. Så lenge Covid-19 viruset herjer verden over, vil de økonomiske forholdene forbli svake», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Oljerelaterte selskaper dominerte vinnerlistene i går, noe de ikke har gjort på lenge. Selskaper som Occidental Petroleum, Halliburton og Maraton Petroleum steg alle mellom seks og ni prosent.

Et større produksjonsfrafall fra Mexicogolfen grunnet uvær, samt redusert produksjon på norsk sokkel, på grunn av streik har løftet oljeprisen over 43 dollar det siste døgnet.

«Det er ventet at disse fatene vil komme tilbake relativt raskt. Når det er sagt, ifølge ferske uttalelser fra OPEC kan det verste være over for oljemarkedet. Om så skulle være tilfelle vil dette være godt nytt for Norge og norsk økonomi», avslutter Berntsen.