Aksjene stiger på New York-børsen

EN GOD START: Fredag peker pilen opp på New York-børsen Foto: Reuters

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 11.485,00 poeng mens Dow Jones står i 28.551,83 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent.

S&P 500 stiger 0,5 prosent til 3.464,69 poeng.

USA innfører toll på aluminiumsplateprodukter fra 18 land, til en verdi av 1,96 milliarder dollar, melder Reuters og viser til uttalelser handelsminister Wilbur Ross har gitt til Fox Business Network. Det skjer med umiddelbar effekt.

Etter at president Donald Trump tidligere denne uken avbrøt forhandlingene om en ny krisepakke med demokratene har han igjen åpnet for nye samtaler.

«I natt har det vært nye konsultasjoner mellom finansminister Mnuchin og lederen i representantenes hus Pelosi. Siden det har vært svært mye frem og tilbake rundt denne prosessen i det siste, er det nok uansett best å være avventende til hva som blir konklusjonen nå», skriver Knut A. Magnussen i en rapport fra DNB Markets.