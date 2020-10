Nå dropper stadig flere kontanter

DROPPER KONTANTER: Coronapandemien har ført til at selv det mest konantglade landet, Italia, har begynt å benytte seg av kortbetaling oftere. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

I Italia har bruken av kontanter vært foretrukket fremfor kortbruk.

De er kjent for å betale alt fra morgenavis og kaffe til restaurantbesøk med eurosedler. Men nå har coronautbruddet fått dem på andre tanker, skriver Di.se.

– Vi har sett en økning i digitale betalinger under nedstengningen. Jeg tror det først og fremst handler om at mennesker ikke vil håndtere sedler og mynt, sier apotekeren Cinzia Di Siena til Reuters.

I tillegg viser en nylig publisert markedsstudie fra Nomisma og Ipsos at 31 prosent av italienere har handlet mer via nettet under pandemien.

Til sammenligning er tallet 18 prosent for Tyskland, og 16 prosent for Storbritannia.